LAHAYE, Bertrand



À son domicile, le 4 mai 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Bertrand Lahaye, fils de feu monsieur Raoul Lahaye et de feu madame Yolande Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil sa conjointe Hélène Guérin; la fille de sa conjointe Marie-Pier (Antoine Lemieux) et ses petits-fils qui l'appelait affectueusement papi Bert: Alexi et Thomas. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeur: Richard (Jacqueline Lévesque), feu Robert (Lorraine Thibodeau), Michel (Christiane Drolet), Lyne (Gordon Wall) et Claude (Nancy Toussaint); son oncle Jean-Jacques (Réjeanne Bertrand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s de chasse et de pêche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 12h.