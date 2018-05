Ces athlètes qui ont réussi en affaires

Après une carrière plus ou moins fructueuse sur la glace, le court, le terrain ou le ring, certains sportifs décident de se lancer en affaires dans leur domaine de prédilection ou en dehors.

En voici huit qui ont su faire de leur retraite sportive une carrière active.

Wayne Gretzky

Après l’une des épopées les plus marquantes du hockey, le Great One a su se reconvertir dans l’entrepreneuriat. Il possède un établissement vinicole et a ouvert une chaine de restaurants à son nom.

Ses investissements restent très conventionnels. Comme il l’a dit, «je garde mon argent dans la banque; je n’aime pas prendre de risques. Je ne sais rien sur la bourse, et je reste loin des choses dont je ne sais rien».

Aujourd’hui, sa fortune est estimée à près de 200 millions de dollars US.

Tony Hawk

Tony Hawk est probablement le skateur le plus connu de la Terre. Il a commencé en professionnel à 14 ans et a reçu 10 médailles d’or des X Games. À 49 ans, après avoir battu des records et inventé de nouvelles figures, le planchiste continue à faire des prestations.

En parallèle, ses affaires vont bon train. Il a développé jusqu’en 2015 un jeu vidéo à son effigie en collaboration avec la société Activision. Il possède une société de skateboard et une maison de production audiovisuelle.

Sa fortune est estimée à 120 millions de dollars.

Venus Williams

Venus Williams est, avec sa sœur Serena, l’une des joueuses de tennis les plus célèbres. Sa carrière sportive a été fructueuse avec notamment 23 victoires de grands chelems à son actif. Elle a également été numéro 1 mondial.

En même temps, Mme Williams est une femme d’affaires accomplie. Elle a lancé sa propre ligne de vêtements et son entreprise de design intérieur.

Sa devise, «je suis vivante, ça veut dire que je peux tout faire».

Maria Sharapova

Maria Sharapova est aussi une joueuse de tennis renommée. La jeune Russe a atteint les sommets du tennis mondial à 18 ans en devenant numéro 1. Depuis, elle n’a cessé de faire partie des meilleures et a cumulé près de 36 titres individuels.

Bien qu’elle ne soit pas à la retraite, elle s’est lancée en affaires et est propriétaire de la société de bonbons Sugarpova.

Les sucreries sont le péché mignon de l’athlète, comme elle l’a expliqué à CNBC, «depuis que je suis une petite fille [...] que je mangeais les bonnes choses [...] et que je faisais de bons entrainements, il y avait toujours cette petite gâterie que je demandais à mes parents».

La joueuse de tennis est connue pour sa combattivité. Comme elle le dit elle-même, «si tout allait bien, on n’aurait pas de personnalité».

Oscar de la Hoya

Oscar de la Hoya est l’un des boxeurs les plus fructueux dans l’histoire de la discipline. Le premier à être champion du monde dans six catégories reconnues, le Californien a aussi généré près d’un milliard de dollars durant ses combats, rien qu’en Pay-per-view.

Après la fin de sa carrière, le Golden Boy devenu homme d’affaires est resté près du ring en développant sa société de promotion Golden Boy Promotions à laquelle se sont associés entre autres Floyd Mayweather, Canelo Álvarez et Amir Khan.

Pour lui, «il y a toujours de la place pour s’améliorer, peu importe combien de temps on a été dans les affaires».

Michael Jordan

La légende du basketball, numéro 23 des Chicago Bulls a brillé durant sa carrière sportive. Après avoir accumulé cinq trophées du joueur le plus utile de la NBA et battu des records de performance, Michael Jordan s’est reconverti dans les affaires avec autant de réussite.

Il a développé une célèbre collaboration avec Nike pour les Air Jordan, a plusieurs contrats publicitaires, des restaurants, un concessionnaire automobile et est le principal actionnaire de l’équipe NBA des Charlotte Bobcats.

Sa fortune est estimée à 1,65 milliard de dollars US.

George Foreman

L’ancien champion du monde poids lourd est une sommité de la boxe. On se souvient notamment de son combat mythique contre Mohamed Ali à Kinshasa, ce dernier le mettant KO à la huitième reprise.

Foreman s’est bien remis de ce combat, a terminé sa carrière au sommet et s’est lancé en affaires. Sa fameuse ligne de grils a eu un très grand succès cumulant près de 100 millions de ventes depuis 1994.

Dans son livre, l’ancien boxeur se définit comme un « Knockout Entrepreneur », soit une personne « dont la première caractéristique est de prendre des risques » et « qui se battra jusqu’à abattre les obstacles qui lui barrent la route du succès ».

Pat Brisson

Pat Brisson a joué en ligue junior majeur jusqu’en 1986 où il a mis fin à sa carrière avec les Hull Olympiques de Gatineau.

Après avoir abandonné son rêve de jouer dans la ligue nationale de hockey, il part en Californie sans un sou dans les poches et travaille neuf mois comme laveur d’autos à 4,50 dollars de l’heure. Il reçoit également le soutien de son ami de toujours Luc Robitaille.

Ce n’est que sept ans après son arrivée à Los Angeles qu’il devient agent de joueur. La suite est entrée dans l’Histoire du hockey.

En effet, Pat Brisson est le seul à être devenu célèbre après sa carrière sportive en tant qu’homme d’affaires. En effet Pat Brisson est l’un des agents sportifs les plus renommés de sa génération. En 2017, il a été élu neuvième agent sportif le plus influent par Forbes. Il fait aussi partie des 100 personnes les plus puissantes de la LNH.

Les joueurs associés à lui sont parmi les plus célèbres et les mieux payés de la ligue : Sidney Crosby, Anze Kopitar et Jonathan Toews.