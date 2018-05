Christopher Sauvé en mission

Il y a exactement un an, Christopher Sauvé subissait la délicate opération Tommy John afin de remplacer le ligament déchiré de son coude gauche. L’artilleur de Mascouche souhaite prouver que l’intervention s’est avérée un succès en tentant de forcer les Capitales à lui faire une place dans leur alignement.

Tout comme Marc-Antoine Bérubé, Sauvé fait partie des joueurs invités au camp d’entraînement. C’est donc dire que pour parvenir à ses fins, il devra faire une solide impression sur Patrick Scalabrini et son personnel d’entraîneurs.

« En ce moment, je me sens vraiment bien. Je suis venu ici sans attente parce que je veux avant tout apprendre de joueurs professionnels qui ont joué du gros baseball et j’aime vraiment l’expérience. Mais c’est sûr que je suis un gamer. Je demeure réaliste, mais ça ne m’empêche pas de faire tout mon possible pour gagner une place », a confié l’ancien du Royal de Repentigny.

Mauvais diagnostics

Dès ses débuts dans les rangs collégiaux américains à Seminole State, Sauvé sentait que quelque chose clochait avec son coude. Par moments, il arrivait à lancer, mais la douleur revenait de manière vive et intermittente.

Les médecins qui l’ont rencontré ont déterminé qu’il était affecté par une tendinite. On lui refusait même des tests d’imagerie par résonance magnétique. Si bien qu’il a dû composer avec la douleur pendant quatre ans. Au point où, à sa dernière saison au Tennessee, à Bryan College, il a dû se résigner à rendre les armes après le dernier frappeur qu’il a affronté.

« J’ai lancé un changement de vitesse et j’ai senti que ça a lâché. En revenant à l’abri par la suite, c’est comme si on m’avait planté un couteau. C’est décevant parce que tout ça a freiné ma progression », a déploré l’athlète de 22 ans.

Dénouement positif

Sauvé a vite réalisé qu’une opération serait nécessaire. Et celle de type Tommy John, qui a affecté un grand nombre de lanceurs dans les dernières décennies, n’est pas de tout repos.

C’est au Tennessee qu’il est passé sous le bistouri afin de greffer un tendon de son genou dans son coude.

« Pendant un mois, je ne pouvais même plus marcher. Quand tu as joué au baseball toute ta vie, c’est l’aspect mental qui est le plus dur. Tu passes du gars qui joue sans arrêt au gars qui reste chez lui à penser tout le temps », a-t-il expliqué.

Après quatre mois, Sauvé a recommencé à lancer avec modération. Après neuf mois, le retour sur le monticule était permis.

Aujourd’hui, de 90 à 95 % des lanceurs ayant subi l’opération Tommy John sont en mesure de renouer avec l’action. « C’est normal qu’il y ait des doutes à mon sujet, mais le taux de succès actuel me met en confiance. Et j’ai un beau ligament neuf, ce n’est pas donné à tout le monde ! » a lancé Sauvé avec philosophie.

Un changement d’air bienvenu pour Marc-Antoine Bérubé

Après trois ans dans le monde parfois ingrat du baseball affilié, Marc-Antoine Bérubé avait besoin d’un changement de décor. Sans lui garantir une place avec l’équipe, les Capitales lui offrent à tout le moins une bouffée d’air frais.

Repêché par les A’s d’Oakland en 2015, l’ancien des Diamants de Québec n’a pas été en mesure de franchir le niveau A.

Durant ce séjour, sa passion naturelle pour le baseball a été affectée par les aspects politiques et business maintes fois décriés par des joueurs qui ont vécu l’expérience. « En venant à Québec avec les Capitales, je m’attendais à autre chose que l’ambiance du baseball affilié, et je ne suis pas déçu. Même si chacun fait le travail qu’il a à faire, c’est très décontracté », a-t-il constaté.

« Je suis quelqu’un qui réfléchit trop dans la vie. Je suis très autocritique et j’essaie d’apprendre à “slaquer” un peu. J’ai juste le goût d’être avec l’équipe, de gagner et de m’amuser. C’est ce qui m’a plus manqué ces dernières années », a-t-il poursuivi.

Pour ce faire, il devra convaincre les Capitales de lui faire une place dans l’alignement, mais pas question de perdre le sommeil.

« J’ai amené toutes mes affaires comme si je faisais l’équipe », a dit celui qui réside maintenant à Montréal.

« C’est quand même une très grosse équipe avec de très bons joueurs. Si je peux aider, tant mieux. »

En bref...

Patrick Scalabrini a communiqué jeudi avec Lazaro Blanco, qui se trouvait à l’ambassade canadienne à La Havane. Voilà qui est très bon signe pour l’arrivée de ses deux joueurs cubains, demain... Le voltigeur Stephen Gaylor est attendu en début de semaine prochaine... L’un des lanceurs partants, Brett Lee, est actuellement incommodé par une blessure à l’orteil et Scalabrini craint pour sa disponibilité en début de saison... Arik Sikula amorcera le duel de demain face aux Aigles de Trois-Rivières, à Sherbrooke, tandis que Karl Gélinas devrait lancer dimanche, au Stade Canac (19 h).