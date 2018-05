CÔTÉ, Jeanne D'Arc

(Jeannette) Bolduc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Jeanne D'Arc Bolduc, épouse de monsieur Fernand Côté. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Bolduc et de feu dame Délia Labonté. Elle demeurait à Beaumont et autrefois à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 mai 2018, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Fernand, ses enfants: Line (Daniel Gilbert), Yvon (Lise Roy), Serge (Jocelyne Dupont), Roch (Carole Mainguy); ses petits-enfants: Karine, Jean-Philippe et Cynthia, Nancy (Sébastien Côté) et feu Stéphane, Jonathan (Andréanne Doyon), Amélie (Jean-François Bérubé) et Jade; ses arrière-petits-enfants: Zachary et Daphnée; ses frères et sœurs: Camille (Hélène Rogers), feu Lucien (Ghislaine Therrien), Rita (feu Paul Asselin), feu Gérard (Irène Pouliot), feu Roger (feu Elizabeth Roy), André (Marie-Claire Gourgues), Madeleine (Léopold Laliberté), Roland (Hélène Pelletier), Nicole (Magella Bourget), Gilles (Diane Pouliot); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les médecins des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la