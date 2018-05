JULIEN, Anolda (Ketty) Grant



A l'unité courte durée gériatrique du CHUL de Québec, le 2 mai 2018 à l'âge de 84 ans et 8 mois ,est décédée madame Anolda Grant, épouse de feu Sarto Julien, fille de feu monsieur Patrick Grant et de feu madame Anatole Fournier. Elle demeurait à Sillery depuis 1 mois, auparavant de Lévis, autrefois St-Jean-Chrysostôme.Elle laisse dans le deuil, ses filles: feu Suzanne, Sylvie (Denis Lessard), Sandra (Bruce Mathieu), Sonia (Stéphane Prévost); ses petits-fils Gregory et Zakary Mathieu, Derek et Emerik Prévost; sa sœur et ses frères; : Alida (Fernand Poulin), George (Dorothy Daley), Lorenzo (Marie Dempsey); ses belles-sœurs : Marjolaine (Marc Robitaille), Estelle (Pierre Paul Dussault); ses beaux-frères : Raymond, feu Gérard (feu Jacqueline Lamontagne), Mc Gill jr (Pierrette Rivard) ainsi que ses neveux, nièces et ses nombreux ami(e)s. Un merci spécial et une grande reconnaissance à l'équipe du Dre Julie Couture de l'UCDG, au personnel qui ont été d'une gentillesse extraordinaire. Un merci tout spécial au personnel de Multi-soins, Johanne Cassistat et Mary-Michelle Allard (vous faites partie de notre famille), merci au personnel du Manoir St- Louis et du Sélection Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.et de là au Mausolée du cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone : 418 527-0075, site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.