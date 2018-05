LAJOIE, Simonne



"Le souvenir est le parfum de l'âme."Au CHSLD de Clermont, le 30 avril, à l’âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Simonne Lajoie, épouse de feu monsieur Joseph-Edmond Boudreault, fille de feu monsieur Joseph Lajoie et de feu madame Mary-Jane Gauthier. Elle demeurait à Clermont autrefois de St- Irénée. Elle a été confiée à laLes membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale vendredi 11 mai de 19h à 22h. Samedi, jour des funérailles le salon ouvrira à 9h.L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Lajoie laisse dans le deuil ses enfants: feu Yvan (Claudette Dallaire), Jocelyne (Réal Pilote), Solange (Jacques Drolet), Michel (Denise Ratté), Paul (Agathe Desrochers), Claudette (Paul Marchand), Claude (Danielle St-Pierre), Pierre (Danielle Murray), Lina (Ernest Murray), Marcelle (Sylvain Godin); ses 22 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants; sa sœur: Aliette (feu Rosaire Voyer); sa belle-soeur: Aline Jean; elle est allée rejoindre son époux, son fils, ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoints(es) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boudreault. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Clermont pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy ou à la Fabrique St-Laurent de Charlevoix secteur St-Irénée. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la