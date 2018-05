RATTÉ, Lucien Polo



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 mai 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Lucien Ratté, fils de feu Béatrice Boutet et de feu Paul-Émile Ratté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 15h.Il laisse dans le deuil son amie Linda Côté; son frère et ses sœurs: Denis (Lucie Marticotte), Gisèle (feu Claude Bouthillette), Solange (feu Rejean Chouinard) et feu Rachel (Yvan Brais); ses neveux, nièces, arrière-neveux, arrière-nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs ami(e)s. Merci à mon cousin " mon frère " Gérard Boutet pour tous les bons soins et services rendus ainsi qu'à sa femme Thérèse.