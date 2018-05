VERREAULT, Lucien



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 1 mai 2018, à l'âge de 93 ans et 7 mois, suite à une longue maladie, est décédé monsieur Lucien Verreault, époux de madame Fernande Vezina, fils de feu madame Amanda Therrien et de feu monsieur Adjutor Verreault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h 30 à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Raynald Tremblay), Michel, Réjeanne (feu Alain Légaré); ses petits-enfants: Émilie Martineau, Maxime Verreault, Philippe Martineau (Gabrielle Deschesnes); ses arrières-petits-enfants: Shawn, Donovan, Owen et Antony; sa soeur Rose-Alma (feu Roger Marcoux); sa belle-soeur Monique Pouliot (feu Yves Vézina);ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille tient à remercier le personnel du centre Christ Roy pour l'attention et les bons soins donnés à M. Verreault.