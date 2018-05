RICHARD, Roger



Au CHSLD Charlesbourg, le 24 avril dernier, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Roger Richard. Il était le fils de feu Edouard Richard et de feu Antoinette Guimont. Outre son épouse, madame Pauline Boudreau, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Monique Naud) et Lucie (Guy Boissinot); ses petits-enfants : Véronique (Guillaume Vézina), feu Guillaume et Stéphanie; ses arrière- petits-enfants: Benjamin et Antoine Vézina, les filles de Guy Boissinot: Josée et Julie (Kévin Dion); ses frères et ses sœurs; feu Joseph Edouard (feu Lucienne Marceau), Benoît (Monique Montambault), Paul Eugène (feu Aline Delage), Lucette Voyer, Cécile et Gisèle (sœurs St-Joseph-St-Vallier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu René (Francine Desrosiers), feu Raymond, Jeannine (feu Benoît Ferland), Marie-Marthe (feu Jean-Claude Devarenne), Denis (Claudette Isabel), Jacques (Gabrielle Cloutier), feu Germain, Jean-Marc (Pauline Cloutier), Marcel (Mariette Bouchard), Yvon (Jenny Bouchard) et Lorraine. Il laisse également dans le deuil plusieurs tantes, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:de 11h30 à 13h45.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'attention de l'unité des soins palliatifs de l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg (7150, Boul. Cloutier, Québec QC G1H 5V5).