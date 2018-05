ROY, Liette Giroux



Notre maman avait une personnalité joyeuse, tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa bonne humeur, son sourire et sa générosité.Au CHSLD de Sainte-Marie, le 2 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Liette Giroux épouse de M. André Roy. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule dimanche le 13 mai 2018 de 13 h à 16 h, lundi le 14 mai 2018 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, André, ses enfants: Julie (Mario Rood), André Jr (Catherine Sylvain), Mélanie et Cindy (Francis Courtney); ses petits-enfants: Darren, Jérémy, Louis, Jordan, Malonn, Jayke, Danika et Shelden; son frère et sa sœur: feu Hugues (Carmelle Maheux) et feu Huguette (feu Denis Giroux); ses beaux-frères: Claude Gingras (Claire Desrosiers) et Roland Gingras (Colombe Carrier). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement, le groupe Jonathan pour leur grand dévouement, ainsi que Karine Turcotte et Marie-Josée Martin pour leur présence et les bons soins prodigués envers leur mère. Dons suggérés : À la fondation Le Crépuscule: lecrepuscule@axion.ca Au groupe Jonathan : www.groupejonathan.ca