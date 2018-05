D'ANJOU, Christian



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 4 mai 2018, est décédé subitement à l'âge de 60 ans et 11 mois, monsieur Christian D'Anjou, conjoint de dame Carole Dubé. Il était le fils de feu Aurèle D'Anjou et de feu Marielle Francoeur. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Kamouraska. Selon ses volontés il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Les parents et ami(e)s qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à se joindre à la famille aule samedi 12 mai 2018 de 11 h à 15 h et de là les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence funéraire. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole; son frère Marc-Aurèle (Lise Chenard), sa soeur Magalie; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Dubé: Jacques (Monique D'Anjou), Victor (Micheline Lamarre), feu Raymond (Pauline Gagnon), feu Fernand, Ghislaine (feu Léo St-Pierre), Paul (Diane Houle), Yvon (Ginette Dubé), Pauline (Ernest Barrette), Albert (Corrine Lévesque), Colette, Francine, feu Diane (Valère Dionne), Jean-René (Françoise Boucher). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques-Amis du KRTB ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction Funéraire :