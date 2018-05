De l’aluminium plus vert produit au Saguenay

SAGUENAY – Les premiers ministres du Québec et du Canada sont à Saguenay ce jeudi et ils devraient annoncer un nouveau procédé de production d'aluminium plus vert pour Rio Tinto.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, Ottawa et Québec investiraient près de 60 millions $ chacun dans l'implantation de ce nouveau procédé. Leur contribution financière pourrait prendre la forme de garantie de prêt.

Dans l'arrondissement de Jonquière, l'usine AP60 fait déjà figure d'exemple en matière d'aluminium vert. Or, il semble que le nouveau procédé qui devrait être annoncé permettra à Rio Tinto de se démarquer encore davantage sur le marché de l'aluminium, en réduisant l'émission de gaz à effet de serre.

Le projet toucherait Rio Tinto, mais également deux autres entreprises liées à l'aluminium.

Des centaines d'emplois pourraient être créés, toujours selon nos informations.

L'annonce est prévue à 14 h jeudi après-midi à l'aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).