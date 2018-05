FOURNIER, Laurent



À l'hôpital du St-Sacrement à Québec, le 24 avril 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Laurent Fournier, fils de feu M. Pierre Eugène Fournier et de feu Mme Lucie Laprise. Il était l'époux de feu Mme Carmen Bilodeau. Il demeurait à Sillery et était natif de Jonquière.La famille recevra les condoléances, à partir de 13 h,à Silleryet de là, au Columbarium du cimetière St-Charles. M. Fournier laisse dans le deuil ses frères et sœurs; Rosita (Léopol Boudreau), feu Ruth, feu André (Gisèle Bilodeau), Norma, feu Dorothée (feu Jean-Paul Bilodeau). Il laisse également dans le deuil les enfants de son épouse: Ghislain Normandeau (Louise Laberge), Camille Normandeau (Gabrielle Baribeau), Carol Normandeau, Ginette Normandeau (André Plamondon); ainsi que ses petits-enfants: Daniel, Josée, Chantal, feu Marie-Pier, Pascal, Mario et Myriam. Remerciement à tout le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués.