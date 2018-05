THÉBERGE, Pauline Gravel



À l'hôpital Chauveau, le 28 avril 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Pauline Gravel, épouse de monsieur André Théberge, fille de feu dame Gladys Nichols et de feu monsieur Théodore Gravel. Elle demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation., à compter de 9h30,Les cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame de Belmont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Lorraine Parnitsky), Diane; ses petits-enfants: Nadine, Stéphanie et Paul; son frère: Harold (Claudette Lauzon), ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'hébergement de l'hôpital Chauveau pour les excellents soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.