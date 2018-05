DUBÉ, Guy



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 23 mars 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Guy Dubé, fils de feu monsieur Roger Dubé et de feu madame Anita Chénard. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Huguette (Claude Dubé), Danielle (Bernard Leclerc), Carole (Richard Jacques), Hélène (Michel Jacques) et Gilbert (Céline Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca). La famille vous accueillera auà compter de 13h30.