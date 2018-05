DROLET, Benoît



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mai 2018, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Benoît Drolet, époux en premières noces de feu madame Charlotte Giguère, en deuxièmes noces de feu madame Jeanne-D'Arc Hudon, fils de feu madame Germaine Robitaille et de feu monsieur Siméon Drolet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Jacques), Chantale (Nicola), Claudette, Nicole (Louis), Denis (Chantal); les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les familles Drolet, Giguère, Hudon et Durand ainsi que sa compagne des dernières années madame Léona Rochette. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence St-Philippe ainsi que son médecin, Dr Patrick Blouin, pour leurs excellents soins et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.