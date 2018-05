Enquête de la commissaire à l'éthique: le député de Beauce-Sud, Paul Busque, se retire du caucus libéral

QUÉBEC | Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, se retire temporairement du caucus libéral en raison d'une enquête concernant la gestion de son bureau de circonscription situé à Saint-Georges.

La présidente du caucus de l'aile parlementaire libérale, Filomena Rotiroti, en a fait l’annonce jeudi soir, par communiqué, en précisant que M. Busque «offre sa pleine et entière collaboration» à la commissaire à l'éthique et à la déontologie, qui fait des vérifications concernant la gestion du bureau de circonscription de l’élu.

«Aux électeurs de ma circonscription qui me font confiance depuis mon élection, je tiens à vous réitérer que je travaille tous les jours à défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale avec la conviction d'avoir toujours agi avec honnêteté et diligence, a dit M. Busque. J'ai la certitude que cette démonstration sera faite et que vous aurez toujours raison de me faire confiance.»

Paul Busque a été élu en 2015 lors d’une élection complémentaire rendue nécessaire à la suite de la démission du député libéral Robert Dutil.