Équité salariale: trois articles de la loi québécoise jugés inconstitutionnels

OTTAWA | Trois articles de la loi québécoise sur l’équité salariale sont inconstitutionnels, a tranché la Cour suprême du Canada, qui a rendu deux jugements en la matière jeudi matin.

De nombreux syndicats contestaient devant le plus haut tribunal du pays des dispositions de la Loi sur l’équité salariale, adoptée en 1996 par l’Assemblée nationale.

Une première cause portait sur des modifications apportées à loi en 2009 et qui permettaient aux employeurs d’évaluer leurs politiques chaque cinq ans plutôt que de les obliger à assurer un suivi continu.

La Cour suprême a donné gain de cause à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui plaidait que les amendements à la loi violaient la Charte canadienne des droits et libertés.

«Bien qu’il soit censé remédier à la discrimination systémique, le régime codifie en fait le refus d’accorder aux femmes des avantages dont jouissent habituellement les hommes – à savoir une rémunération liée à la valeur de leur travail», est-il écrit dans la décision partagée.

Les trois amendements jugés inconstitutionnels privaient essentiellement les employées d’une rétroaction si une iniquité salariale était constatée au bout de cinq ans. «L’employeur se voit ainsi effectivement accorder une amnistie pour la discrimination entre les évaluations», ont constaté les juges de la majorité.

Le tribunal a ainsi maintenu les précédents jugements de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec dans ce dossier.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) a salué la décision et appelé le gouvernement Couillard à corriger la loi. «La décision des tribunaux, à la fois juste et équitable, établit clairement qu’il y avait eu discrimination fondée sur le sexe», a indiqué le syndicat dans un communiqué.

Revers pour des éducatrices et interprètes

Dans un autre jugement, la Cour suprême a toutefois débouté des éducatrices en CPE ainsi que des interprètes en langage gestuel travaillant dans des milieux sans comparateur masculin.

La Centrale des syndicats du Québec demandait que la hausse salariale consentie à ces travailleuses en 2007 soit rétroactive à 2001. Elles ont attendu six ans de plus que les éducateurs des milieux mixtes, car leur cas nécessitait de mettre au point une nouvelle méthode d’ajustement salarial.

Dans cette seconde décision partagée, le tribunal a statué que le délai avait effectivement causé un préjudice aux employées visées, mais qu’il était supplanté par les bienfaits de la mesure instaurée par Québec.

Les femmes travaillant dans des milieux où il n’y a pas de comparateurs masculins ont vu la création d’une réparation efficace et cohérente à l’égard de la discrimination économique systémique», peut-on lire dans le jugement.

Ainsi, «le Québec a établi un équilibre acceptable entre l’objectif du régime d’assurer une indemnisation et la complexité, sur le plan logistique, de la mise en œuvre d’un nouveau système», concluent les juges de la majorité.