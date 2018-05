MARTIN, Lucille



À la Résidence Aviva, le 15 avril 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lucille Martin, épouse de feu Roméo Lavoie, elle était la fille de feu Juliette Rousseau et de feu Adolphe Martin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Neuville, 716 Rue des Érables, Neuville, QC G0A 2R0. Elle laisse dans le deuil son frère Fernand (Claire Chaperon), son neveu Claude (Odette Gingras), sa nièce Danielle (Ivan Lefebvre), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie. Elle est allée rejoindre son frère Guy et sa sœur Marie-Paule ainsi que son beau-frère Donald Cadoret. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, 418 527-4294 www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.