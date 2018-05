DEMERS, Serge



Au Saint Brigid's Home, le 14 avril 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Serge Demers, époux de feu dame Michelle Gagné, fils de feu Donat Paul Demers et de feu Carmelle Garneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Christine (Richard Leahy) et Natalie (Luc Perreault), ses petits-enfants: Cédrick, Laiya, Chloé et Ryan, ses sœurs: Marjolaine Demers (feu Patrick Daurio) et feu Odette Demers (feu Brian Payton); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Richard Bergeron (Lina Lavoie), Mireille Bergeron (Jean-Guy Jacques), Marthe Bergeron (Jacques Dubeau) et Serge Gagné (Judith Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Saint Brigid's Home pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, QC, G1M 3H6, www.sprq.ca.