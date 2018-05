ROY, Rolland



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 26 mars 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Rolland Roy, époux de Dame Yvonne Roy. Né à Sherbrooke, il était le fils de feu Lionel Roy et de feu Thérèse Fréchette. Il demeurait à Fort Lauderdale.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, à Sherbrooke,, le samedi 12 mai 2018 à compter de 12h30.Les cendres seront par la suite portées en terre au Cimetière St-Philémon de Stoke. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Karine), Jean-François (Lucie) et Gabriel (Gabrielle); la mère de ses enfants: Madeleine Beaudoin et autres parents; ses petits- enfants: Michael, Émilie, Kamélie et Anne-Jolie; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Guy, Gemma, Yvette (Jacques), feu Ginette (Louis-Aimé), feu Lise, feu René (Denise), Suzanne (Michel) et Hélène (Claude) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa conjointe, leur conjoint et enfants et autres parents ainsi que plusieurs ami(e)s de la Floride. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre (3e étage) pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, site web : www.fqc.qc.ca, téléphone : 418 657-5334Des formulaires seront disponibles sur place.