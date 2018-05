LAPOINTE, Fernand



À la Résidence Jazz Lebourgneuf de Québec, le 28 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Fernand Lapointe, époux de feu dame Lorette Bouchard, fils de feu monsieur Jules Lapointe et de feu dame Marie-Ange Plamondon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (France Boucher), Pierre (Dorys Guay), Ginette (Richard Berthelot) et Julie; ses petits-enfants: Annie (Simon Bilodeau) et Pierre-Simon (Sandra Paulet); ses arrière-petits-enfants: Zara et Anthony, sa belle-sœur Cécile Bouchard (feu Alfred Savard) ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères: Paul-Henri (Délima Auger), Roland (Mariette Vallée), René, Jean-Louis (Thérèse Martel) et Gaston. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Jazz de Lebourgneuf pour leur gentillesse, courtoisie et excellent service. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.