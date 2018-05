DUFOUR, Yvan



À Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 28 avril 2018 à l'âge de 73 ans et 11 mois, nous a quittés M. Yvan Dufour, époux de dame Micheline Bouchard et il demeurait à Petite-Rivière-St-François.s, et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis à l'église de Petite-Rivière-Saint-François, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30. M. Dufour laisse dans le deuil son épouse Mme Micheline Bouchard. Ses frères et sœurs: feu Magella (feu Jeannine Simard), Gaston (feu Yvonne Bouchard), Rose-Aimée (feu Armand Gagnon), Adrianna (feu Clément Harvey), feu Marina, Claire (feu Gaston Paquet), Jean-Yves (Suzanne Voisine). Ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Michel (Danielle Mercier), Lina (Michel Heimrich), Robert (Françoise Lavoie), Gabriel. Ses filleuls: Jonathan Bouchard, Sylvain Bouchard, Christine Bouchard et Manon Dufour. Ainsi, que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation Canadienne du Cancer formulaires disponibles à l'Église. Un Merci spécial au personnel de l'Unité de soins à Court Terme de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. La direction des funérailles a été confiée à la