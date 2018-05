Faux départ

PONTE VEDRA BEACH | On s’attendait à un spectacle entre Tiger Woods et Phil Mickelson en ouverture du Championnat des joueurs au TPC Sawgrass, jeudi. Les deux vétérans n’ont pas livré la marchandise. C’est plutôt Dustin Johnson et une dizaine de joueurs qui ont éclipsé leur duel.

Par une journée floridienne quasi parfaite, avec un soleil radieux et peu de vent, Mickelson et Woods n’ont pas brillé. Pas plus que leur compagnon de jeu, Rickie Fowler.

« Lefty » n’a pu faire opérer sa magie autour des verts, passant l’après-midi dans le sable ou à l’eau. Fringué d’une chemise qui a fait jaser durant une journée très pénible au bureau, il a finalement remis une carte de 79 (+7).

Du groupe vedette, seul le « Tigre » a réussi à jouer la normale.

Après un lent départ avec deux bogueys à ses cinq premiers trous, il les a effacés avec un aigle sur la normale 5 du 9e fanion. Au retour, malgré un jeu plus inspiré, il a joué la normale, en sauvant notamment les meubles au dernier fanion après avoir envoyé sa balle à l’eau.

« Je ne voulais pas jouer au-dessus de la normale. Je sens que j’ai mieux joué qu’une ronde de 72. En deuxième ronde, je vais devoir mieux frapper au départ et être plus agressif afin d’approcher les drapeaux », a-t-il mentionné.

Woods se trouve à six coups de la tête, occupée par six golfeurs présentant une fiche de -6. Du nombre, le numéro un mondial, Dustin Johnson.

À sa 31e ronde au Championnat des joueurs, l’Américain a signé son unique carte sans boguey bonne pour un score de 66. S’il avait pu profiter de ses occasions avec un nouveau fer droit en main, il aurait pu creuser l’écart. Il a exécuté 31 roulés, une raison pour laquelle il n’a pu se démarquer davantage.

Bousculade

« Je sens que c’était une solide ronde. J’ai bien frappé des tertres et j’ai atteint 17 des 18 verts en coups réglementaires même si je n’étais pas trop précis avec mes fers, a résumé le meneur mondial, qui n’a jamais mieux fait que le 12e rang à ce tournoi. J’étais tout de même sur le vert. J’ai souvent peiné sur ces verts que j’ai de la difficulté à lire. Aujourd’hui [jeudi], ce n’était pas si mal. »

Les groupes ayant pris d’assaut le parcours en matinée se sont démarqués, même si plusieurs golfeurs ont menacé en prenant provisoirement le contrôle en fin d’après-midi.

« Sans vent et avec des verts tendres, ce qui est un peu anormal ici, tout est différent. Ces verts sont parfaits. En les lisant correctement, on réussit les roulés. Ça donne confiance quand on sait qu’on peut trouver le trouble un peu partout sur ce parcours. Les occasions d’oiselets sont là, il suffit de les prendre. C’est ce que j’ai fait », a expliqué Webb Simpson, qui s’est élancé peu avant 8 h.

Le haut du tableau est aussi congestionné que la route A1A menant à Sawgrass, matin et soir. Pas moins d’une vingtaine de golfeurs se trouvent à moins de deux coups de « DJ » et compagnie, dont le champion en titre Si Woo Kim.

McIlroy inconstant

À la recherche de la recette parfaite à Sawgrass, Rory McIlroy n’a pas su répondre à ses questions. Il a connu des hauts et des bas, mais il est tout de même parvenu à retrancher un coup à la normale.

« Ç’aurait pu être mieux et ç’aurait pu être pire, a relativisé l’Irlandais du Nord. C’est la réflexion de mon jeu. Je n’ai pas profité de mes occasions, mais j’ai été en mesure de sauver des normales importantes.

« Ça avait l’air facile avec ces conditions sans vents et des verts réceptifs, mais ce ne l’était pas, a ajouté celui qui a joué avec Justin Thomas (+1) et Jordan Spieth (+3). Il faudra que j’aligne quelques oiselets demain [vendredi]. »

► Le Canadien Nick Taylor figure dans le top 30 à l’issue de la première ronde grâce à un score de 69 (-3). Adam Hadwin s’est quant à lui contenté de la normale (72).

► Pas moins de 24 balles ont plongé dans le lac baignant la fameuse normale 3 du 17e trou. La palme du pire score a été remise à Hideki Matsuyama, qui y a inscrit un 8 à sa carte.

Un changement au calendrier satisfaisant

Comme l’a annoncé l’état-major du circuit de la PGA l’été dernier, le calendrier sera revu de fond en comble l’an prochain. Le Championnat des joueurs sera disputé en mars. Un changement majeur qui satisfait l’ensemble des golfeurs.

Ainsi, l’événement phare du circuit lancera les véritables hostilités, un mois avant le Tournoi des Maîtres, qui conservera sa plage horaire en avril. C’est le Championnat de la PGA d’Amérique qui sera disputé au milieu de mai plutôt qu’en avril. Les Omniums des États-Unis et britannique resteront respectivement en juin et en juillet. Le commissaire Jay Monahan devrait annoncer le tout officiellement d’ici la fin du week-end.

Fort début de saison

Les bonzes du circuit avaient expliqué leur décision en exprimant leur souhait d’étaler les grands tournois durant toute la saison, plutôt que de congestionner l’horaire. Les éliminatoires de la Coupe FedEx débuteront donc en août, alors que le Championnat du circuit sera disputé avant le début de la saison du football de la NFL.

« Ce sera tout un horaire dès le début de la saison. Il y aura plusieurs gros événements alignés jusqu’au Tournoi des Maîtres, a déclaré Patrick Reed. C’est une bonne idée d’organiser un gros événement par mois. Présentement, il y avait beaucoup trop de tournois importants rassemblés en peu de semaines. Le calendrier était trop chargé, surtout vers la fin de la saison. »

Les deux premières éditions du Players, en 1974 et 1975, avaient eu lieu à la fin d’août. De 1977 à 2006, le tournoi avait été placé dans la seconde moitié de mars. Depuis 2007, il occupe la case du calendrier en mai. Phil Mickelson avait remporté cette édition.

AFP

« Le moment m’importe peu. Si j’avais à choisir, je préfère qu’il soit en mars, lorsque le gazon est plus fourni et plus tendre », a expliqué le vétéran gaucher.

« Je crois qu’en mars, ce sera mieux qu’en mai quand les conditions de jeu sont fermes et rapides, a-t-il ajouté. Les verts ne sont pas conçus pour les approches basses, surtout pas le 17e. Il y a beaucoup de verts où il faut absolument utiliser de hautes trajectoires en faisant arrêter rapidement la balle. Selon moi, quand Pete Dye a conçu ce parcours, il ne l’avait pas fait avec les conditions que nous observons depuis quelques années. »

Cure bénéfique

Le TPC Sawgrass se refera une petite beauté. Afin d’améliorer les conditions, l’équipe d’entretien épandra un nouveau type de gazon. Celui-ci sera donc plus fourni. Du Rye Grass sera mélangé au Bermuda Grass.

« Peu importe les changements, ils ne peuvent qu’être bénéfiques pour moi, a exprimé Jordan Spieth, auteur d’une ronde initiale de 75 (+3). Avec du gazon plus fourni, les techniques ne seront plus les mêmes. Je crois que les scores seront plus bas. En considérant que je n’ai pas participé aux rondes du week-end depuis trois ans, je donne mon vote à n’importe quelle modification ! »