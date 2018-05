«J’ai un BAC et je veux gagner ma vie dignement»

À 33 ans, Isabelle Anne Desgroseilliers aimerait participer activement à la société, mais elle n’y parvient pas.

Atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance, la jeune femme souhaite entrer sur le marché du travail, malgré ses limitations.

«Je n’ai pas fait autant d’études universitaires pour être sur l’aide sociale», raconte Mme Desgroseilliers, rencontrée par TVANouvelles.ca mardi, alors qu’elle faisait entendre sa cause devant nos bureaux pour sensibiliser un maximum de gens à sa situation.

«J’ai un BAC en communication et un certificat. Je veux gagner ma vie dignement», a écrit la jeune femme sur une affiche qu’elle montrait aux passants.

Baccalauréat en communication et en littérature française, certificat en immigration et relations interethniques: la Montréalaise cumule les diplômes, mais n’arrive pas à se trouver un travail.

Selon elle, toutes les raisons sont bonnes pour qu’on lui refuse un emploi. Si certains employeurs se montrent intéressés au téléphone, lorsqu’elle leur demande si le lieu de travail est accessible aux personnes handicapées, le ton change.

«Ah! On va vous rappeler», lance Mme Desgroseilliers, imitant un des employeurs potentiels contactés par téléphone.

Trop qualifiée pour une personne handicapée ou pas assez qualifiée pour le poste, les nombreux refus ont découragé grandement la chercheuse d’emploi qui se déplace la plupart du temps en fauteuil roulant. «Je peux aussi marcher, mais en «italique», ajoute-t-elle en riant.

Et son chien d’assistance, malgré son joli minois, représente lui aussi un obstacle, selon elle. «Mon chien Mira est essentiel pour moi. Il m’aide avec mon équilibre, il peut ramasser les objets qui tombent au sol et m’aide aussi à me déshabiller. Je ne pourrais pas vivre ou travailler sans lui», soutient la jeune femme.

«Les gens pensent que je vais devoir sortir tout le temps avec mon chien ou que je vais avoir souvent des rendez-vous avec lui, mais je n’ai pas plus de rendez-vous que tout le monde, et je vais faire ce qu’il faut à mon travail», plaide la candidate à l’emploi.

Isabelle Anne Desgroseilliers aimerait travailler en communication, avec le public, mais ne parle pas anglais, une langue très difficile à apprendre en raison de sa dyslexie. «C’est quasiment un handicap plus grand que mon handicap», de dire la jeune femme.

Deux entrevues en une année

Dans la dernière année, la jeune femme soutient avoir fait une centaine de démarches pour se trouver un travail: envoi de curriculum vitae, téléphones directement auprès d’employeurs et démarches en association avec sa conseillère d’aide à l’emploi.

Et sur cette centaine de bouteilles lancées à la mer, Mme Desgroseilliers n’a récolté que deux entrevues. Deux entrevues en une année.

Après avoir passé entrevue et tests pour un poste disponible, on a expliqué à la candidate qu’elle n’avait pas été retenue, car elle manquait d’organisation et de logistique.

«Tout, mais pas ça. Ils auraient pu me donner n’importe quelle raison, mais pas le manque d’organisation et de logistique», lance la femme, toujours visiblement ébranlée par cette réponse.

«Tout ce que j’ai traversé dans ma vie, je l’ai traversé avec mon organisation et ma logistique», ajoute celle qui parvient à accomplir ses tâches avec seulement trois doigts fonctionnels dans chaque main.

Une femme intelligente et motivée

Jointe par TVANouvelles.ca, la conseillère d’aide à l’emploi a corroboré l’histoire de la jeune femme qui n’a toujours pas de travail après deux années de recherche active.

«C’est vraiment dommage de voir des personnes comme elle qui ne se trouvent pas d’emploi», a-t-elle déclaré, sans pouvoir être nommée pour des raisons administratives.

Pour sa conseillère, Isabelle Anne est une jeune femme engagée, motivée et très intelligente.

«Quand elle va se trouver un emploi qu’elle aime, elle va se donner à fond, être fidèle. Isabelle Anne va vraiment être une employée modèle», selon sa conseillère d’aide à l’emploi.

Aider les personnes handicapées

Admissible à une subvention d’Emploi Québec via le Contrat d’intégration au travail (CIT), Isabelle Anne ne devrait pas représenter de défi trop grand pour les employeurs, croit sa conseillère.

C’est que le CIT permet de rembourser à l’employeur certains frais nécessaires pour l’intégration des personnes handicapées, soit par un soutien au salaire pour compenser le manque de productivité de la personne handicapée ou en couvrant certaines dépenses supplémentaires pour favoriser l’accessibilité. «Le CIT, c’est un gros argument pour les employeurs», a assuré la conseillère d’Isabelle Anne.

Mais cette subvention d’Emploi Québec, selon plusieurs intervenants qui se sont confiés à TVA Nouvelles, aurait été mise à mal par Québec dans les derniers mois* et viendrait à peine d’être pleinement restaurée.

Pour sa part, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale rétorque que la participation des personnes handicapées aux services publics d’emplois a crû de près de 80% entre 2007-2008 et 2016-2017.

Depuis les 4 dernières années, ce sont environ 34 millions de dollars de Québec a consacré annuellement dans le Contrat d’intégration au travail (CIT).

De plus, le gouvernement de Philippe Couillard a annoncé, dans son plus récent budget, un investissement additionnel de 29 M$ au CIT pour bonifier le CIT et le Programme de subvention aux entreprises adaptées (PSEA).

Pour joindre Isabelle Anne Desgroseilliers, communiquez avec elle sur Facebook ou via sa page LinkedIn.

*Au moment de la publication de cet article, le ministère n’avait pas encore fourni à TVA Nouvelles les données sur le CIT pour 2017-2018.