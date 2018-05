Jean Pascal de retour dans le ring en juin

Les boxeurs Jean Pascal et Steve Bossé s'affronteront le 29 juin à un endroit encore indéterminé.

C’est ce qu’a indiqué Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) sur son compte Twitter, prédisant d’ailleurs sa victoire en ces termes : «Je vais mettre sa carrière de boxe sur la glace et le retourner dans les AMM [arts martiaux mixtes]», a-t-il écrit.

Le pugiliste d’origine haïtienne avait choisi de se retirer après avoir vaincu Ahmed Elbiali par K.-O. technique le 8 décembre. Cependant, une guerre de mots avec son prochain rival ont alimenté les rumeurs de retour à la compétition lors des dernières semaines.

La réplique

Bossé a d’ailleurs réussi ses débuts en boxe professionnelle le 15 février en mettant hors de combat Julie Cuellar Cabrera au Casino de Montréal. Il semble maintenant avoir très hâte d’en découdre avec son vis-à-vis d’expérience.

«C'est la poursuite d'un rêve de jeunesse de me battre en boxe professionnelle, surtout contre Jean Pascal. Il a déjà dit que les gars d’AMM ne savent pas boxer et on avait eu un accrochage sur Twitter. On va régler ce dossier-là pour de bon. Je vais retourner Jean à la retraite, a-t-il déclaré à l’émission “Destination Coupe Stanley AM” de la chaîne TVA Sports. J'ai la force de frappe pour l’éteindre et pas lui. [...] Les gens vont adorer ce combat.»

L’athlète de 36 ans croit également que le duel se tiendra à 200 lb, ce qui pourrait l’avantager.

«C'est vraiment le poids idéal pour moi, je suis content que Jean ait accepté, a-t-il admis, ajoutant n’avoir rien à perdre et tout à gagner. Je pense que les choses vont débouler assez vite et je laisserai mon coeur dans ce ring pour donner le meilleur des spectacles avec Jean Pascal.»