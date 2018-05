Kyle Seager fait mal aux Blue Jays avec la longue balle

En claquant deux circuits, dont un grand chelem, Kyle Seager a propulsé les Mariners de Seattle vers une victoire de 9-3 face aux Blue Jays de Toronto, jeudi soir, au Rogers Centre.

Seager a étiré les bras en première manche alors que Jean Segura, Robinson Cano et Ryon Healy étaient sur les sentiers. Le joueur de troisième but des Mariners est revenu à la charge en cinquième manche avec un circuit en solo. Il s’agissait de son sixième de la saison.

Ryon Healy et Mike Zunino ont également claqué la longue balle pour les visiteurs, en troisième et en neuvième manches.

La réplique de Martin

La formation de Seattle s’est donné une avance de 5-0 en deuxième manche. À leur deuxième tour au bâton, Mitch Haniger a poussé Segura à la plaque à l’aide d’un simple.

Russell Martin a permis aux Blue Jays de s’inscrire au tableau indicateur en fin de deuxième avec son cinquième circuit de la saison. Kevin Pillar l’a précédé au marbre.

Mais les Mariners ont poursuivi le travail en ajoutant un point dans les trois manches suivantes. Cano a contribué à la poussée des siens en claquant un ballon-sacrifice en quatrième manche aux bénéfices d’Andrew Romine.

Yangervis Solarte s’est commis dans un double-jeu en huitième manche qui a néanmoins permis à Lourdes Gurriel fils de marquer.

La défaite à Happ

Le lanceur J.A. Happ, qui a obtenu le départ pour les Blue Jays, a encaissé son troisième revers de la saison. En trois manches et un tiers au monticule, Happ (4-3) a accordé sept points, 10 coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également réalisé trois retraits sur des prises.

Du côté des Mariners, Mike Leake (4-3) a signé la victoire. Le droitier n’a concédé que deux points, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail, en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

Les Blue Jays entreprendront une série de trois matchs contre les Red Sox de Boston vendredi, à Toronto.