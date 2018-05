La famille Nourcy exploitera un restaurant à l’aéroport de Québec

La famille Nourcy, qui s’était départie du groupe portant son nom l’an dernier, prendra les rênes du bar-sandwicherie fermé mercredi à l’aéroport de Québec.

L’administration aéroportuaire a confirmé jeudi avoir conclu une entente avec Origine café-traiteur, l’entreprise fondée par la famille Nourcy après qu’elle eut, début 2017, vendu sa participation dans le groupe Nourcy à l’homme d’affaires Michel Bellavance.

Ces développements surviennent moins de 24 heures après que le groupe Nourcy eut renoncé à sa succursale de l’aéroport, avant d’annoncer qu’il se mettait sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Le nouveau comptoir, qui prendra le relais dès samedi, s’inscrira dans la continuité et misera sur les saveurs régionales.

«L’annonce de ce partenariat et la rapidité avec laquelle la transition se fait témoignent de l’agilité avec laquelle notre organisation a traité cette situation hors de son contrôle», s’est félicité Mathieu Claise, directeur des Affaires publiques et gouvernementales à l’aéroport.

«Origine saura assurément répondre aux besoins de nos passagers dans une offre qui cadre parfaitement avec la vocation de notre bar-sandwicherie», a-t-il ajouté.

Nicolas Nourcy, propriétaire d’Origine, s’est pour sa part dit «fébrile» à l’idée de cette nouvelle aventure. L’entreprise est établie depuis sa fondation à Place Ste-Foy, à Québec.

Par voie de communiqué, l’entrepreneur a dit vouloir «développer une offre représentative de notre identité culinaire et composée d’une gamme de produits locaux comprenant notamment le café de la brûlerie Rousseau, les fromages de la laiterie de Charlevoix, le pain Borderon et fils et les bagels Maguire».