La guerre du feu, 35 ans plus tard

On pourrait écouter Jean-Jacques Annaud parler pendant des heures tellement le réalisateur français ne manque pas d’anecdotes à raconter sur le tournage complexe et périlleux de La guerre du feu. Citant avec amusement la fois où il a égaré deux éléphants déguisés en mammouths dans les rues de Glasgow, le réalisateur a eu droit à son lot d’aventures pendant le tournage de ce film qui raconte l’histoire de trois guerriers de l’âge de pierre à la recherche du feu.

« Probablement que si ce film était fait aujourd’hui par un autre cinéaste, il serait tourné en studio sur fond vert, observe Annaud en entrevue au Journal. Mais le résultat serait aussi très différent. Ça donnerait un film plus abstrait. Avec La guerre du feu, je voulais un film fait de sang et de sueur. Le cinéma qui se fait en studio avec des images virtuelles en arrière n’a pas le même réalisme. Et à mon avis, ça ne donne pas les mêmes émotions. Personnellement, si le film était à refaire, je le referais de la même façon. »

« J’ai retrouvé certains techniciens québécois et parfois même leurs enfants qui avaient entendu parler de cette aventure par leurs parents, raconte-t-il. Pour moi, c’est très touchant. Je suis très ému par le Québec. Non seulement nous avons la langue en commun. Mais il y a plus que cela. Il y a un enracinement dans une culture européenne ici qu’on ne retrouve pas dans le reste de l’Amérique du Nord. Revenir tourner ici pour moi a été un remerciement à tous ceux qui ont tellement bien travaillé sur La guerre du feu. Et une façon aussi pour moi de me faire plaisir. »