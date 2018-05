«La Presse» en OBNL: Fournier propose une adoption rapide du projet de loi

Le leader parlementaire du gouvernement Couillard a offert aux partis d’opposition de faire adopter avant l’été le projet de loi qui permettra au quotidien La Presse de devenir un organisme à but non lucratif.

«Normalement, pour changer une loi privée, on a une loi privée, mais les délais de publication et l'ensemble des étapes pour une loi privée sont très longs, et s'il fallait les suivre, bien, ça serait à l'automne seulement que se ferait cette transformation-là», a fait valoir Jean-Marc Fournier jeudi matin.

À la demande de La Presse, le leader parlementaire propose donc de procéder par un projet de loi publique, si les partis d’opposition et les députés indépendants accordent leur appui.

En vertu d’un testament de 1913, La Presse doit obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale pour procéder à sa vente à un OBNL.

Le projet de loi viserait «simplement à enlever l'obligation législative de vente, ou autrement dit, d'exercer pour la dernière fois une autorisation à l'égard de la vente».

Si les oppositions acceptent «on pourrait procéder avec une étude et une adoption du projet de loi le jour même», précédées d’une consultation particulière où les élus pourraient entendre «les propriétaires de La Presse, le syndicat, enfin, les personnes directement concernées par la vente pour entendre leur point de vue».

Jean-Marc Fournier a souligné qu’il souhaite connaître «au cours de la journée» la réponse des partis d’opposition.

Plus de détails suivront...