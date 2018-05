La Ville de Lévis s’attaque à son tour à la pénurie de main-d’œuvre

Confrontée elle aussi à une pénurie de main-d’œuvre sans précédent, la Ville de Lévis a annoncé, jeudi, la création d’un comité consultatif qui devra pondre un plan d’action pour le printemps 2019.

Le comité sera présidé par la conseillère municipale Karine Laflamme, laquelle sera épaulée par ses collègues Steve Dorval et Fleur Paradis.

« Tous les gens d’affaires seront mis à contribution. On va visiter tous les parcs industriels », a annoncé le maire Gilles Lehouillier, promettant de « sortir des sentiers battus » et de passer à l’action rapidement lorsque des « solutions innovatrices » auront été identifiées.

Cinq grandes tables sectorielles seront aussi créées pour recueillir de nouvelles idées pour faciliter le recrutement dans les domaines suivants : commerce de détail, hébergement et restauration, secteur manufacturier, services professionnels, nouvelle économie tertiaire moteur. « Il y a urgence d’agir », a plaidé le maire Lehouillier.

Une flèche aux gouvernements

Le maire de Lévis a également critiqué les « politiques d’immigration désuètes » des gouvernements. « On veut devenir une terre d’immigration à Lévis, on est prêts. Il va falloir par contre qu’on sente que les gouvernements sont là et qu’ils modifient leurs façons de faire et s’adaptent rapidement aux besoins. Même chose pour les institutions d’enseignement. »