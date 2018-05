La Volkswagen GTI la plus puissante boude l’Amérique

Volkswagen vient tout juste de dévoiler la GTI identifiée comme étant la plus puissante à ce jour. Mais malheureusement, celle qui porte l’appellation TCR (Touring cars championship) ne sera pas commercialisée en Amérique du Nord.

Le tout a eu lieu à près du lac Wörthersee, en Autriche, à l’occasion de l’exposition de Volkswagen qui s’y déroule.

Sous le capot de cette compacte à hayon, on retrouve un quatre cylindres de 2,0 L comme on retrouve dans une GTI conventionnelle. Il développe 286 chevaux-vapeur et 273 livres-pied, comparativement à la GTI que l’on connaît déjà qui génère 220 chevaux-vapeur et 258 livres-pied. La différence pourrait difficilement être plus frappante.

Volkswagen Golf GTI TCR 2018 Volkswagen

Cette Volkswagen GTI est certes puissante, mais elle ne se prend pas pour une Golf R. En effet, elle demeure authentique en conservant les roues motrices avant. Le moulin leur transmet la puissance par le biais d’une transmission automatique à sept rapports et double embrayage. Il compte aussi sur un différentiel à glissement limité.

En plus de se démarquer par sa puissance, la GTI TCR se distingue par des nouveaux-pare-chocs, jupes et diffuseur. Des jantes de 18 pouces sont offertes de série. En option, des roues de 20 pouces sont livrables.

Il figure dans les plans de Volkswagen de commercialiser éventuellement cette GTI pimentée.

Volkswagen Golf GTI TCR 2018 Volkswagen

Un événement grandiose

Wörtherseetreffen se tient annuellement dans la municipalité de Maria Wörth. Se déroulant sur quatre jours, l’événement a généralement lieu lors de la fin de semaine de la fête de l’Ascension. Il rassemble pas moins de 6000 voitures de même que 120 000 visiteurs. Son but est de célébrer la légendaire GTI ainsi que la grande famille Volkswagen.

Par le passé, la marque identifiée par les lettres V et W a présenté des véhicules conceptuels complètement éclatés comme une GTI W12 en 2017.