Le Four Points Sheraton de Québec changera de bannière en janvier 2019

L’hôtel Four Points by Sheraton de Québec, qui a changé de mains en février dernier, subira une cure de jeunesse majeure qui culminera sur un changement de bannière prévu pour janvier 2019.

Acquis récemment par le Groupe Gabriel Perreault au coût de 11,2M$, l’hôtel situé sur la rue du Marigot quittera sous peu Sheraton après une dizaine d’années au sein de la bannière. La direction a confié au Journal être actuellement en discussion avec trois groupes hôteliers pour accoler une nouvelle image de marque «de choix» à l’établissement.

Hôtel Four Points Sheraton Québec Photo Courtoisie

«À partir de janvier 2019, nous serons avec une nouvelle bannière plus prestigieuse que le Four Points. On est encore en négociations, mais on a rencontré Hilton, Choice et Best Western. Ce sera une bannière d’un de ces groupes», explique Manon Deblois, qui fait partie de l’équipe de nouveaux propriétaires.

Hôtel Signature Québec en attendant

Hôtel Four Points Sheraton Québec Photo Courtoisie

Même si la nouvelle bannière n’entrera en vigueur qu’en janvier prochain, l’hôtel situé en bordure de l’autoroute Laurentienne abandonnera malgré tout l’appellation Four Points Sheraton au cours des prochains jours. Dès le 17 mai, l’établissement portera le nom d’Hôtel Signature Québec.

«On sera indépendant à partir du 17 mai. Nous le serons pour quelques mois le temps de faire des rénovations majeures, car nous investissons 2M$ dans l’hôtel», précise Mme Deblois.

Hôtel Four Points Sheraton Québec Photo Courtoisie

Questionnés sur les raisons qui les ont poussés à quitter Four Points by Sheraton, les actionnaires du Groupe Gabriel Perreault précisent que des divergences d’opinions quant au futur de l’hôtel ont menés à cette décision. Après des négociations suivant l’achat, les nouveaux propriétaires ont choisi d’explorer de nouvelles avenues.

«Quand on a acheté, on a regardé ça avec eux, c’était pour signer un nouveau contrat, mais on ne s’entendait pas. Les demandes qu’ils nous faisaient ne nous convenaient pas. Nous avions des projets plus grands pour l’hôtel», indique Manon Deblois, assurant que cette décision amènera l’hôtel à un autre niveau. «Ce sera une belle aventure.»

Rénovations majeures

D’ici à ce qu’on apprenne sous quelle bannière l’hôtel opèrera à partir de janvier 2019, les propriétaires auront du pain sur la planche pour mener à terme les rénovations annoncées. Remise à neuf des 102 chambres, corridors revampés, nouvelle réception, l’établissement fera peau neuve après l’été.

Hôtel Four Points Sheraton Québec Photo Courtoisie

«On ne pouvait pas entreprendre les travaux plus tôt parce que l’hôtel est plein. On a le G7 et après ce sera la période estivale donc à partir de septembre on va commencer les travaux, jusqu’en décembre. [...] On va mettre la gomme», souligne Mme Deblois, ajoutant qu’aucune fermeture complète de l’établissement n’allait être nécessaire. «On va y aller avec des fermetures d’étages au fur et à mesure.»