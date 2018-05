Le voici enfin, le premier VUS de Rolls-Royce

Après des années à le tester aux quatre coins de la planète, Rolls-Royce a finalement dévoilé le premier VUS de son histoire, le Cullinan.

Réponse directe à Bentley et à son Bentayga, le Rolls-Royce Cullinan adopte la même architecture en aluminium qui a servi au développement de la nouvelle génération de la Phantom.

D’ailleurs, les similitudes entre le Cullinan et la Phantom sont énormes. En dedans comme en dehors, on comprend que ce nouveau VUS ne retient pas du voisin. Contrairement à la Phantom, toutefois, le Cullinan est équipé d’un rouage à quatre roues motrices.

Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce

Long de 5,3 mètres et pesant 2660 kilos, le Cullinan est encore plus imposant que ne l’est le Bentayga. À bord, tout a été mis en œuvre pour inspirer le luxe, le prestige. Pouvant accueillir 5 personnes à bord, le VUS est équipé de matériaux de la plus grande qualité à l’avant comme à l’arrière. Peut-on vraiment s’attendre à autre chose de la part de Rolls-Royce?

Baptisé en l’honneur du plus gros diamant jamais découvert, le Cullinan est animé par un monstrueux moteur V12 biturbo de 6,75 litres développant une puissance de 563 chevaux et un couple de 627 livres-pied. Encore une fois, on est en terrain connu puisque la Phantom fait appel à la même mécanique.

Les détails plus techniques comme l’accélération de 0 à 100 km/h du Cullinan n’ont pas été dévoilés, mais Rolls-Royce assure que ce nouveau mastodonte pourra atteindre 250 km/h.

Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce

Des VUS pour tout le monde, même les riches!

Même les constructeurs de prestige n’échappent pas à la folie des VUS. La demande pour ce type de véhicule est si forte qu’elle a forcé des marques comme Bentley et Jaguar à se lancer dans le créneau.

Même les constructeurs reconnus pour leurs voitures sport n’ont pas eu le choix d’embarquer. Porsche a parti le bal au début des années 2000 avec le Cayenne, et le succès fut instantané. Depuis, on a droit à des modèles comme l’Alfa Romeo Stelvio et le Maserati Levante, pour ne nommer que ceux-là. Même Lamborghini est récemment entrée dans la danse avec l’Urus!

Dans ces circonstances, voir Rolls-Royce emboiter le pas n’a rien de très surprenant.