Les 10 plus beaux habitacles de 2018 selon Wards Auto

Fidèle à ses habitudes, Wards Auto a publié son classement des 10 plus beaux habitacles de l’industrie automobile pour 2018.

Sans porter attention aux prix de vente, Wards Auto analyse les différents intérieurs des nouveautés automobiles et les juge notamment selon leur agencement de couleurs, la qualité des matériaux utilisés et l’affichage de l’écran tactile.

Et non, on ne retrouve pas que des modèles de luxe... même s’il y en a pas mal!

À noter que les 10 gagnants sont présentés en ordre alphabétique.

Chevrolet Equinox

Avec sa nouvelle génération, l’Equinox a attiré l’attention des évaluateurs de Wards avec une bonne qualité des matériaux et une finition pratiquement irréprochable. C’est la sixième fois depuis 2011 que Chevrolet fait sa place parmi le palmarès des meilleurs intérieurs de Wards Auto.

Hyundai Kona

Petit nouveau dans la catégorie des véhicules utilitaires compacts, le Hyundai Kona présente un tableau de bord coloré et un écran tactile de 8 pouces avec une qualité d’affichage au-dessus de la moyenne. Pas mal, pour un véhicule dont le prix de base dépasse à peine les 20 000$.

Infiniti QX50

Premier modèle d’Infiniti à adopter un moteur à compression variable, le QX50 se démarque aussi par un habitacle luxueux où la qualité des matériaux a été prise très au sérieux.

Kia Stinger

Nouveau porte-étendard de la marque Kia, la Stinger adopte un habitacle sportif dominé par trois bouches d’aération circulaires. Avec ses commandes simples et son système d’infodivertissement convivial, la Stinger n’a pas volé sa place dans cette liste.

Lexus LS 500

Voiture de luxe par excellence chez Lexus, la LS 500 présente l’un des habitacles les plus haut de gamme de l’industrie automobile. L’an dernier, Lexus avait aussi fait sa place dans le cassement de Wards avec sa sportive LC 500.

Lincoln Navigator

Renouvelé de A à Z pour 2018, le Lincoln Navigator rehausse les standards de l’industrie avec un intérieur d’un prestige impressionnant. Avec l’habitacle de couleur rouge vin, Wards assure qu’on se sent «comme si on nageait dans un verre de Cabernet.». C’est une façon de voir les choses!

Porsche Panamera

De loin la voiture la plus chère de ce classement, la Porsche Panamera présente incontestablement l’un des plus beaux designs intérieurs du monde automobile. Les images parlent d’elles-mêmes!

Ram 1500

Complètement renouvelé pour l’année-modèle 2019, le gros Ram 1500 peut désormais être livré avec un immense écran tactile de 12 pouces positionné à la verticale. Les versions plus haut de gamme proposent certaines composantes en bois et du cuir de qualité.

Land Rover Ranger Rover Velar

Toute dernière création de la firme indo-britannique Land Rover, le Range Rover Velar se démarque par un habitacle où à peu près tous les boutons physiques ont été abandonnés au profit d’écrans tactiles. C’est indiscutablement épuré, mais ça peut aussi devenir déconcentrant...

Toyota Camry

Avec sa nouvelle Camry, Toyota s’est donnée le mandat de se défaire de cette image terne qui lui colle à la peau. À l’intérieur, en tout cas, le constructeur peut clamer mission accomplie. Le système d’affichage tête haute et la qualité de l’écran tactile ont séduit les évaluateurs de Wards Auto.