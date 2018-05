Les amateurs sont au rendez-vous

Malgré le fait que dame Nature n’a pas été très généreuse avec le beau temps, les amateurs de camping-caravaning sont quand même au rendez-vous pour le début de la saison.

« Les réservations vont bon train. Déjà sur plusieurs sites, les places commencent à se faire rares pour les grosses fins de semaine de la saison. Le mauvais temps n’a pas découragé les gens, lance le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. J’invite les gens à ne pas attendre à la dernière minute pour réserver, sinon ils pourraient être déçus. »

Tout dépendant de la région, il est certain que la saison est plus avancée dans certains coins du Québec.

« Autour des grands centres comme Montréal, la saison est déjà débutée. De nombreux campeurs saisonniers se sont rendus dans leurs installations pour débuter leur saison. Toutefois, lorsque l’on se tourne plus vers l’est, c’est une autre histoire. La semaine dernière, je me suis rendu dans Charlevoix. Il y avait encore de la neige sur certains sites. Toutefois, avec la météo plus clémente qui est annoncée pour les prochains jours, les choses vont rentrer dans l’ordre rapidement. »w

On aurait pu croire que le mauvais temps pourrait retarder les propriétaires de terrains de camping à réaliser des travaux nécessaires à l’ouverture.

« Depuis quelques années, les propriétaires ont pris la bonne habitude de faire tous les travaux possibles à l’automne, ce qui signifie que la charge de travail au printemps est beaucoup moindre, explique Tessier. Cette nouvelle façon d’agir leur sauve beaucoup de temps au printemps. »

Dans certains cas, les proprios ont pu faire des travaux jusqu’en décembre alors que l’hiver n’était pas trop installé dans leur région.

Cette fin de semaine, plusieurs terrains vont commencer leurs opérations. Le coup d’envoi plus global de la saison va se faire dans la première longue fin de semaine, le 18 mai, alors qu’il y aura le congé de la Journée nationale des patriotes, le 21.

L’APPLICATION GO CAMPING

Tous les campeurs pourront maintenant profiter de centaines de rabais électroniques dans plusieurs campings du Québec grâce à la nouvelle application Go Camping Québec. Ils sont 200 propriétaires de terrains à avoir décidé de participer à ce programme.

Des offres de réduction de 5 $ sur le premier séjour et des pourcentages de réduction à compter du deuxième séjour, des gratuités, des réductions sur le bois de chauffage, sur la location d’embarcations, voilà des exemples de ce que peut vous apporter l’utilisation de l’application.

À un coût de 9,99 $, l’application sera remboursée au bout de deux séjours. Par la suite, ce sera du profit à l’état pur pour vous. Pour vous la procurer, vous pouvez vous rendre sur le site www.campingquebec.com ou encore les cyberboutiques d’applications pour Mac et Android, afin de la télécharger gratuitement. Vous pourrez réserver et profiter des rabais en utilisant vos appareils, sans avoir à communiquer avec les responsables du terrain visé. Les rabais offerts sont en vigueur même durant les grosses fins de semaine, sauf dans le cas des promotions de deux nuitées à 50 $.

EN BREF

Camping Québec tient à rappeler qu’il y a toujours de la place pour camper au Québec. Selon Simon Tessier, la rumeur voulant que les terrains de camping soient toujours remplis est fausse. Il suggère aux gens de prendre le temps de vérifier à plusieurs endroits dans la région qu’ils veulent visiter. « Peut-être que leur premier choix ne sera pas disponible, mais avec 700 terrains au Québec, nul doute qu’ils vont pouvoir trouver une alternative intéressante. »

UN GUIDE ESSENTIEL

Il est vrai que de nouveaux outils deviennent de plus en plus disponibles pour les campeurs, sauf que l’outil numéro un pour tout savoir demeurera toujours le Guide du camping au Québec. Publié pour une 56e année consécutive, le guide, produit par Camping Québec et l’Association des terrains de camping du Québec, est offert en version papier et en version numérique sur le site www.campingquebec.com. Il renferme une foule de renseignements très utiles sur la répartition des campings par région touristique, des cartes détaillées de chacune d’entre elles et des fiches informatives faciles à lire grâce à leurs pictogrammes. En nouveauté, les utilisateurs du guide découvriront des fiches campings comprenant désormais une photo et une description personnalisée, ainsi que les tarifs minimums et maximums des locations d’unités de prêt-à-camper. Il est en vente au siège social de Camping Québec, dans la plupart des bureaux d’information touristique du Québec, dans les terrains de camping et chez certains concessionnaires de véhicules récréatifs.