Les inspections de sites nucléaires iraniens doivent se poursuivre

Washington | La Maison-Blanche veut que les inspections de sites nucléaires iraniens se poursuivent en dépit du retrait, annoncé par le président Donald Trump, des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, ont indiqué jeudi des responsables américains à l’AFP.

« Nous nous attendons à ce que l’Iran continue d’appliquer le protocole additionnel et coopère avec l’AIEA, que (l’accord) reste en place ou non », a affirmé un haut responsable gouvernemental, en référence au protocole additionnel du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).