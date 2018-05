Montréal et Québec parmi les meilleures villes où vivre pour les jeunes Canadiens

L’entreprise sociale torontoise YouhtfulCities a dévoilé son classement des 13 villes les plus attrayantes pour les 15 à 29 ans du pays sur les plans personnels et professionnels. Montréal tient la troisième position tandis que Québec occupe le septième rang au palmarès.

Cet indice se base sur 121 indicateurs rassemblés et divisés en trois catégories, soit la «vie», le «travail» et les «loisirs», elles-mêmes déployées en 20 attributs. Chaque ville est ensuite notée selon ces attributs sur un maximum de 1634 points.

Montréal : moins plaisante pour les entrepreneurs

En effet, la métropole se situe bien bas dans la section «travail». Elle se positionne septième en ce qui a trait aux services financiers, à l’éducation et l’entrepreneuriat.

D’ailleurs, l’étude souligne que le prix d’une licence commerciale est «de loin» le plus cher des villes présentes dans l’indice. Étonnamment, la ville aux cent clochers compte le plus grand nombre d’incubateurs d’entreprises dans la liste.

Autre fait intéressant : l’accessibilité aux sports est la plus dispendieuse des villes du palmarès. À titre comparatif, les frais d’inscription à une saison de soccer dans une ligue récréative sont dix fois plus élevés qu’à Calgary!

Au moins, Montréal peut se targuer d’être la reine des «loisirs» puisqu’elle règne sur cette section. Elle compte notamment le plus grand nombre de divertissements musicaux et de festivals gastronomiques annuels des colistiers.

Québec : où il fait bon travailler

Jeunes professionnels, la capitale nationale devrait être à considérer pour vous épanouir dans votre milieu de travail.

La ville de Régis Labeaume trône au sommet de la liste pour l’indicateur «emploi». Celui-ci «mesure les outils et mécanismes proactifs mis en place pour lutter contre le chômage des jeunes.» Selon le sondage, Québec affichait le taux de chômage le plus bas de l’indice, avec 4,5% en 2017.

Elle est également dans le peloton de tête de la division «services financiers», qui se définit comme «l’accessibilité des services bancaires et financiers, et l’éducation financière dans une ville.» Elle occupe la première position en «éducation financière», à égalité avec St John’s et Vancouver, et la deuxième position en «disponibilité des services bancaires personnalisés».

La ville fortifiée se démarque aussi pour son côté économe. Elle arrive deuxième dans l’attribut «coût de la vie» où diverses facettes sont évaluées comme l’inégalité économique et le taux d’imposition de la consommation.

Classement général (sur 1634 points)

1. Toronto, 1033.64

2. Vancouver, 1006

3. Montréal, 974.76

4. Ottawa, 760.91

5. Edmonton, 757.39

6. Calgary, 721.25

7. Québec, 717.89

8. Winnipeg, 715.01

9. Moncton, 684. 28

10. Saskatoon, 660.19

11. Halifax, 654.01

12. Hamilton, 604.51

13. St John's, 581.42