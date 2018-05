On a arrangé le nom de plein de festivals québécois parce que le français is not cool

Nous apprenions récemment que le célèbre Festival de la gibelotte de Sorel serait rebaptisé. Du 6 au 14 juillet prochain, nous aurons donc le plaisir d’assister à la première édition du Gib Fest.

Pourquoi Gib Fest? Selon les organisateurs, ça serait pour attirer une foule plus jeune. Au yâble les français, les jeunes feront des centaines de kilomètres si on leur propose un fest de gib!

(Qui sait c’est quoi ça de la gib? du gib?)

Après la Poutine week, le Rockfest, la Pizza week, le RibFest, le Grand Montréal Comédie fest, le Gib Fest, pourquoi s’arrêter là? L’équipe du Sac s’est rendu compte qu’il restait un peu de français dans les noms de certains festivals québécois qui malheureusement, n'attireront plus jamais de jeunes. On va arranger ça.

Because ENGLISH IS SO COOL!

Voici les nouveaux festivals améliorés made in Quebec:

1. Les Francofolies de Montréal → Montreal French Fest

2. Festival du bleuet → Little Blue Fest

3. Fête des Neiges de Montréal → Montreal Snow Gathering

4. Les Rendez-vous du cinéma québécois → Quebec Movie Hookup

5. L'Outaouais en fête → Outaouais Party

6. Festival du cochon de Sainte-Perpétue → Pig Fest in St-Perp

7. Festival d'été de Québec → Quebec City Summer Fest

8. Fêtes de la Nouvelle-France → New-France Party

9. Festival western de Saint-Tite → Saint-Small Cow weeks

10. Festival international des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu → St-John-On-The-Rich balloon fest

11. Festival de la chanson de Tadoussac → Song Fest in Tadou

12. Festival de musique émergente →Rising Mus’Fest

13. Festival de la chanson de Granby → Granby Tunes Shenanigans

Merci! Thank you!