Le 17e événement Peindre à Beaumont, symposium de création, se déroulera du 25 au 27 mai, de 9 h à 16 h 30, au Centre communautaire de Beaumont, 48, chemin du Domaine, sous le thème « Imaginer, Réaliser ». Vous pourrez y découvrir les techniques, la diversité des œuvres et l’imagination créatrice de plus de 20 artistes participants. Organisé par Culture Beaumont, ce symposium fera place, le samedi à 9 h 30, au volet Sympojeunes, avec une exposition de travaux d’élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’un atelier de création, alors que le dimanche mettra en vedette la pianiste Gabrielle Caux. Information : www.culturebeaumont.org.

Les Anges du Bal

La toute première Envolée-bénéfice des Anges du Bal, dont la mission est de fournir gratuitement la tenue complète pour le bal à des finissantes de 5e secondaire de milieux défavorisés, a permis d’amasser, le 27 avril dernier chez Boulevard Lexus, près de 20 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Ichrak Zahar, directrice marketing, Ameublements Tanguay; Maude Papillon, avocate, BCF ; Nathalie Bouchard, directrice générale, Ateliers et Studios, Cirque du Soleil ; Louise Caron, avocate, CNESST ; Catherine Duchaine, avocate, Commission de la fonction publique ; Luc Berthelot, contrôleur, Groupe Toyotoshi Canada ; Jean-François Fortier, président fondateur, JF-Fortier Construction ; Steve Morin, directeur général, Boulevard Lexus ; Joanne Boivin, animatrice matinale, M-FM 102,9 ; Sonia Wagner, avocate, Revenu Québec et cofondatrice de Anges du Bal ; Christian Racicot, président fondateur, Conférence de Québec ; et Odette Bouchard, retraitée, Fonction publique fédérale.

Nouvelles installations

La direction de l’école St-Jean-Eudes de Québec a procédé, le 26 avril dernier, à l’inauguration de la nouvelle section qui accueillera des locaux de musique, un nouveau vestiaire de football pour l’équipe juvénile division 1, des bureaux et une salle de physiothérapie. De plus, la salle d’entraînement a été relocalisée dans cette section et une salle polyvalente pouvant se transformer en salle de danse a été aménagée. Ce projet de plus de 3 millions de dollars est la première phase de trois qui se poursuivront jusqu’à l’automne 2019. Sur la photo, Mélanie Lanouette, directrice générale, accompagnée, de gauche à droite, de Simon Bernier, président de la Fondation Saint-Jean-Eudes ; Éric Monfette, de Constructions Béland & Lapointe ; Louis Trudelle, président du CA de Saint-Jean-Eudes ; Jean-Frédéric Gagné, responsable du programme de football ; et David Boucher-Plourde, de la BNC.

Bonne fête !

Georgette Lachance Demers, de l’arrondissement Ste-Foy à Québec, célèbre son anniversaire de naissance aujourd’hui. Aux dires de la famille, Georgette déborde d’énergie et affiche un positivisme remarquable. Elle joue aux quilles, à la pétanque, aux cartes, adore la marche, la lecture et le magasinage. Par coquetterie, elle ne veut pas révéler son âge. Ses deux enfants (Martine et Daniel), leurs conjoints (Benoît et Johanne), ses petits-enfants, Catherine (Mickaël), Matthieu, Guillaume et Frédéric lui souhaitent une agréable journée anniversaire.

Anniversaires

Gaétan Boucher (photo), ex-patineur de vitesse (longue piste), quadruple médaillé olympique, 60 ans... Sunny War Cloud, de son vrai nom Robert Rancourt, lutteur retraité, originaire de Jonquière, 62 ans... Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant, 52 ans... Bono, chanteur irlandais, soliste du groupe U2, 58 ans... Yves Jacques, comédien et acteur québécois, 62 ans... Antonine Maillet, dramaturge et romancière, 80 ans.

Disparus

Le 10 mai 2017. Ted Hibberd (photo), 91 ans, membre de l’équipe canadienne de hockey (Royal Canadian Air Force Flyers) médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1948... 2000. André « Dédé » Fortin, 38 ans, chanteur et compositeur des Colocs... 2000. Jules Deschênes, 76 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec... 1995. Marcel Gamache, 81 ans, auteur... 1977. Joan Crawford, 69 ans, légende du cinéma américain.