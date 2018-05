[PHOTOS] Ce choix au repêchage des Nordiques de Québec vend sa spectaculaire maison!

Passionnés de hockey, votre maison de rêve est maintenant sur le marché!

L’ancien joueur de l’Avalanche du Colorado, Milan Hejduk, qui a été repêché en 1994 par les Nordiques de Québec, met en vente son impressionnante maison qui abrite rien de moins qu’une patinoire intérieure.

Milan Hejduk's crib looks like a hockey lover's paradise.👌 https://t.co/P41CslmUoY — NHL (@NHL) 10 mai 2018

La luxueuse demeure de plus de 1500 m2 est située à Parker, au Colorado. Elle est vente au coût de 5,2 millions $.

Photo Keller William

En plus d’une patinoire et d’une Zamboni pour l’entretenir, le château compte six chambres, sept salles de bain, d’immenses salles communes, sept foyers, une salle d'entraînement, un garage cinq étoiles et un terrain de plus de 8000 m2.

Photo Keller William

Le hockey n’est pas votre tasse de thé? Aucun problème! La patinoire peut être convertie en court de tennis ou pourquoi pas, en salle d’exposition de voitures de collection, suggère-t-on dans la fiche descriptive de la maison.

De quoi faire rêver!

