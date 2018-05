Play ball dans la Ligue junior élite!

Les Alouettes de Charlesbourg n’ont toujours pas digéré leur élimination hâtive en quatre matchs lors des dernières séries et comptent se relever avec un solide noyau de vétérans. Les Diamants de Québec veulent oublier le revers cruel au septième match de la finale. Ça sent le baseball sur la scène junior élite québécoise !

La 72e saison de la LBJEQ se met en branle demain et autant les Alouettes que les Diamants ont dans la mire le Royal de Repentigny, champion en titre des deux dernières séries.

Chacune à leur façon, les deux équipes de la Capitale ont connu des fins abruptes l’automne dernier et entendent se servir de cette vive déception pour terminer au sommet en fin de parcours.

Élimination à oublier

À Charlesbourg, où la saison débutera dimanche (14 h et 17 h) face aux Cardinals de LaSalle, l’équipe semble à maturité pour connaître un long parcours.

« Nous miserons sur huit vétérans de 22 ans. C’est un gros noyau pour aider nos jeunes à évoluer dans cette ligue. C’est avec ces gars-là que je m’attends à aller loin en séries », estime l’un des six nouveaux entraîneurs en chef à travers le circuit junior, Kevin Denis-Fortier.

Pour ce dernier, qui était entraîneur adjoint avec les Alouettes l’an dernier, il n’y a aucun doute que les effectifs sont en place pour faire oublier l’échec contre Trois-Rivières.

Les Jean-Philippe Chagnon, Alexandre Laprise et Maxime Dumas (retour à la mi-juin) pourraient procurer à Charlesbourg son premier sacre depuis 2013.

« Je ne dirais pas qu’on part favoris par défaut, mais on sera une puissance dans la ligue. Ce que je demande, c’est de l’intensité à tous les soirs », a souligné le gérant.

Tout près du but

Pour les Diamants, une défaite en neuvième manche du septième match de la finale face à Repentigny les a privés de savourer la perfection, eux qui avaient remporté la saison et le championnat canadien au préalable.

« Au moins les deux tiers de notre équipe ont vécu ce match. Peut-être que la motivation est encore plus présente », a suggéré l’entraîneur Dominik Walsh.

« On a un personnel de lanceurs très solide, on va jouer intelligemment et offensivement, on sera très rapide. Les autres équipes vont nous trouver tannants », a-t-il promis en vantant notamment les mérites du lanceur par excellence de la dernière saison, Vincent Ruel.

Pour les Diamants, c’est demain que le marathon débute avec la visite de l’ABC (16 h et 19 h).

Cette année, pour favoriser les rivalités régionales, la LBJEQ modifie le format de ses séries. L’équipe au sommet de chaque section affrontera la quatrième, tandis que les deuxièmes et troisièmes en viendront aux prises. Après la visite cubaine l’été dernier, un projet de tournée japonaise est dans les plans dans deux ans.