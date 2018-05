Rupture pour Ariana Grande et Mac Miller

Ariana Grande est de retour sur le marché du célibat selon plusieurs sources, dont E! News.

La chanteuse de No Tears Left To Cry et Mac Miller auraient mis fin à leur union des 2 dernières années à cause de leurs horaires trop chargés et incompatibles.

Le couple a été vu aux Academy Awards, le 4 mars et à Coachella à la fin avril.

La chanteuse a toutefois défilé seule lors du MET gala, mettant la puce à l'oreille à de nombreux magazines à potins qui ont déduit que leur relation battait de l'aile.

Selon le magazine People, la rupture entre les artistes est amicale et ils demeurent de bons amis malgré tout.