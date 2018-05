Ryan Reynolds essaie d'imiter Céline Dion et ça ne se passe pas vraiment bien

En entrevue avec Canal+, Ryan Reynolds a été mis au défi d’entonner la chanson thème de Deadpool 2, interprété par Céline Dion, et ça ne sait pas exactement passer comme prévu.

En effet, il semble que l’acteur canadien ait eu une petite confusion quand est venu le temps de chanter les premières lignes de Ashes: c’est plutôt My Heart Will Go On que Ryan a décidé d’interpréter.

Connaissant le sens de l’humour aiguisé de celui qui tient la vedette principale du film Deadpool 2, on se doute bien qu’il se moque gentiment de nous!

Ryan Reynolds a aussi dévoilé qu’il avait été très heureux d’apprendre que Céline Dion avait prêté sa voix à la chanson thème du film de Marvel: «J’ai perdu la tête, j’étais l’homme le plus excité du monde».

Le vidéoclip de Ashes mettant en vedette Céline et Ryan est un véritable succès, cumulant plus de quatre millions de fois en moins de 24h.

Deadpool sortira en salle dans moins d’une semaine, dès le 16 mai prochain.