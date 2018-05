Super Bowl : le litige sur les publicités américaines ira en Cour suprême

OTTAWA | La Cour suprême du Canada devra décider si oui ou non les téléspectateurs canadiens peuvent continuer de voir les publicités américaines pendant le Super Bowl.

Le plus haut tribunal du pays a accepté jeudi matin d’entendre les causes de Bell, propriétaire du réseau CTV, et de la NFL, qui veulent imposer des publicités canadiennes pour le match de football le plus regardé de l’année.

En décembre dernier, la Cour d’appel fédérale avait débouté Bell, qui détient les droits exclusifs au Canada pour diffuser cette partie, ainsi que la ligue.

La Cour avait jugé que la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de permettre aux publicités américaines d’être diffusées au pays pour cette rencontre était conforme à ses pouvoirs.

La NFL et Bell contestent cette décision entrée en vigueur pour le Super Bowl disputé en février 2017.

En tant que diffuseur exclusif, Bell, qui détient CTV, affirme que ses revenus ont drastiquement chuté lors de l’événement. La Cour d’appel avait toutefois argué que la possibilité accordée auparavant par le CRTC de faire de la «substitution simultanée» de publicités canadiennes pendant le match n’était pas un droit, mais bien un privilège qui pouvait être révoqué.

Pour justifier son changement de cap afin de permettre les publicités américaines au Canada, le CRTC avait jugé qu’elles faisaient partie intégrante de l’expérience du Super Bowl.

Bell Media a salué jeudi après-midi le choix de la Cour suprême. «Nous avons hâte de faire valoir notre argument selon lequel la décision initiale a eu des impacts négatifs sur un large éventail de créateurs, de producteurs, d'annonceurs et d'entreprises du Canada», a fait savoir par courriel Simon Céré, un directeur des communications de l’entreprise.