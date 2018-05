Troisième lien: Lehouillier accuse les libéraux d’être «de connivence» avec Labeaume

L’apparente communion de pensée entre le maire de Québec et le gouvernement libéral sur la façon de gérer le dossier du troisième lien agace au plus haut point le maire de Lévis qui a fait une nouvelle sortie en règle jeudi.

Contrarié que le maire Labeaume et le gouvernement le contredisent sur la place publique en affirmant qu’il avait pré-approuvé le devis d’étude sur le troisième lien – pour lequel il réclame aujourd’hui des modifications – le maire Gilles Lehouillier s’est emporté lors d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville.

Rappelons que ce dernier demande aussi au gouvernement Couillard de convoquer au plus vite les membres politiques du comité consultatif afin de faire valoir ses arguments sur le devis d’étude. Le maire Labeaume et le gouvernement n’ont manifesté quant à eux aucun empressement malgré les demandes répétées du maire de Lévis.

«Vous n’avez pas remarqué que la connivence entre le gouvernement et Labeaume, elle est évidente? Pourquoi vous pensez que la réunion du comité consultatif ne se tient pas ? Quel intérêt a le gouvernement à ne pas tenir cette rencontre-là? Labeaume, il ne la veut pas la réunion, c’est tu clair?», a-t-il largué, visiblement excédé.

«Ce que je dis, c’est qu’il semble y avoir de plus en plus un accord tacite entre le gouvernement et Labeaume. Ils ont l’air d’être sur la même longueur d’ondes. Régis ne veut pas du comité consultatif ; avez-vous remarqué, il n’y en aura pas ! Pourquoi? (...) Il y a eu des questions en commission parlementaires et j’ai cru décoder des propos de la ministre (Véronyque Tremblay) qu’il n’y en aura pas», a-t-il renchéri.

Devis approuvé ou non?

Gilles Lehouillier soutient qu’il n’a jamais approuvé officiellement le devis d’étude, dévoilé en décembre dernier, même s’il reconnaît que le gouvernement lui avait fait parvenir à l’avance pour qu’il puisse le consulter.

«Ce n’est pas parce que je suis allé à une conférence de presse....Trouvez-moi le document qui dit que j’ai approuvé le devis?» a-t-il insisté, rappelant que ce devis ratisse trop large à son goût en ne se concentrant pas exclusivement sur l’étude d’un «troisième lien autoroutier» mais aussi sur d’autres avenues pour améliorer la fluidité du trafic dans la grande région de Québec.

«Ils nous avaient envoyé le devis en disant : qu’est-ce que vous en pensez? Nous-autres, on savait déjà que le gouvernement était chambranlant face au troisième lien, on s’est dit : "Franchissons cette étape. Au moins, il y a une volonté de faire une étude". Et le gouvernement avait donné l’assurance qu’il créerait trois comités (pour poser nos questions)».

Dépassement de coûts à Québec

M. Lehouillier a également lancé un pavé dans la mare en affirmant que le projet de tramway et trambus à Québec coûtera plus cher que les 3 milliards $ annoncés.

«Regardez l’étude Massicotte avec un lien dans l’est à 4 milliards $, je m’excuse mais on est au même prix que le tramway. C’est quoi le problème. On est exactement au même prix que le tramway», a-t-il lancé. Quand on lui a fait remarquer que le budget sur la rive-nord était de 3 milliards $ et non 4 milliards $, il a livré le fond de sa pensée.

«Croyez-vous à ça? Écoutez, il y a toujours des coûts qui s’ajoutent. Quand on est dans les pré-projets, quand on analyse les grands projets, il peut y avoir des variations jusqu’à 40-50 %, c’est démontré, dépendamment de l’étude à laquelle on est rendus. Est-ce qu’on est rendus à une étape assez pointue pour avoir un coût définitif?» a-t-il exprimé.

«C’est la même chose pour le troisième lien et pour les grands projets alors on verra... L’idée, ce n’est pas de critiquer ça mais ce que je dis, c’est que le troisième lien, on avait dit : "Catastrophe, ça coûte 4 milliards $ !" Est-ce qu’on a dit : "Catastrophe, le tramway coûte 4 milliards?"»