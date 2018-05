Un été décisif pour de nombreux maraîchers

L’augmentation du salaire minimum de 75 cents en vigueur depuis le 1er mai pourrait amener de nombreux producteurs maraîchers du Québec à abandonner leurs cultures, craint l’association qui les représente.

L’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) souligne que la saison sera difficile pour les producteurs, pour qui les coûts des salaires représentent parfois 50 % des dépenses.

Vive concurrence

« Il y a une multitude de producteurs qui nous appellent et qui nous disent qu’ils ne passeront pas au travers », se désole André Plante, directeur général de l’APMQ.

Le 1er mai, le salaire minimum a fait un bond de 75 cents pour atteindre 12 $ de l’heure.

« 12 $, ça élimine quasiment leur marge nette, poursuit M. Plante. Il n’y a pas un agriculteur qui va se lancer dans l’agriculture s’il n’y a pas, au bout de la ligne, un bénéfice. »

C’est sans oublier la concurrence à l’internationale qui fait extrêmement mal aux producteurs locaux.

« Aux États-Unis, au Chili ou au Mexique, les salaires sont très bas, poursuit M. Côté. La hausse du salaire, ici, ne se reflétera pas dans les prix de vente, car les acheteurs se basent sur les prix des autres endroits. »

Fermetures possibles

La saison à venir sera décisive pour plusieurs entreprises.

L’APMQ évoque notamment la vente d’entreprise à de plus gros producteurs, un virage vers la production de céréales qui permettent de mécaniser les récoltes ou même de fermetures.

Jacques Demers, des Productions horticoles Demers à Lévis, évalue que le coût de sa main-d’œuvre oscille de 35 à presque 50 % pour les productions de petits fruits et de tomates.

« La pression est là et on doit absolument trouver des solutions à court et moyen terme pour rester dans ces types de productions », explique-t-il.

Hausses de prix

Selon Bruno Gosselin, des Fermes Louis Gosselin à l’île d’Orléans, les consommateurs québécois et canadiens doivent s’attendre à une hausse du prix des produits d’ici si les producteurs veulent survivre.

Ils ne pourront toutefois pas augmenter celui des produits exportés.

« Les acheteurs à l’étranger ne nous prendront pas en pitié. Ils vont regarder les prix et ne feront pas de cadeau », fait-il valoir.