Une chaîne pro-Trump au Canada

One America News, une chaîne américaine d’information en continu fortement pro-Trump, atterrit au Canada. Dans une décision rendue la semaine dernière, le CRTC a approuvé sa distribution au pays.

Ethnic Channels Group, une compagnie privée de télédiffusion canadienne, décrit One America News (OAN) comme « un service de nouvelles de langue anglaise traitant 24 heures sur 24 de sujets d’actualité émanant des États-Unis » au moyen de reportages d’enquêtes et d’émissions d’opinions « ayant pour but de favoriser des débats indépendants ».

Or, toute la programmation de OAN serait biaisée en faveur du 45e président des États-Unis. Selon un article du Washington Post paru l’an dernier, One America News soutient Trump avec tellement de ferveur qu’elle fait passer Fox News pour modérée.

Ligne directrice claire

Lancée le 4 juillet 2013, OAN voulait initialement rallier un auditoire conservateur de centre-droit, rapporte The Wall Street Journal. Mais au cours des années suivantes, Robert Herring, le fondateur et directeur général du poste, a donné l’ordre de favoriser certains types de contenus, comme des reportages anti-Hillary et antiavortement. Les topos visant à minimiser les histoires d’ingérence russe dans l’élection américaine de 2016 étaient également encouragés, indique The Washington Post.

Plus encore, aux dires d’une douzaine d’anciens et actuels employés du réseau, et d’après des courriels internes, les dirigeants de OAN font en sorte que l’antenne ignore les nouvelles négatives à propos du président. Durant la campagne présidentielle, les seuls sondages qui étaient présentés étaient ceux dominés par Trump.

« Diversité de voix »

Le CRTC rappelle avoir tenu un processus public concernant l’ajout de OAN. Et personne ne s’y est opposé, nous indique la gestionnaire des relations médias du Conseil, Patricia Valladao.