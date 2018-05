[VIDÉO] Apprendre à rapper 101

Un mot peut définir l’ambiance qui régnait dans les locaux de l’Ampli de Québec samedi dernier : passion.

Il s’agissait de la première édition de l’Académie du rap Québ, organisée par les gars de Taktika, un groupe rap de la Rive-Sud de Québec bien connu.

Des personnes venues du Saguenay, de Montréal et même de Lachute étaient présentes pour écouter les professionnels du milieu qui se sont taillé une place dans le rap game québécois. Des jeunes, des plus vieux, des rappeurs, des producteurs, des vidéastes, ce n’est pas le talent qui manquait.

Olivier Robitaille (Mocy) a expliqué comment son amour du hip-hop lui a permis de monter sa propre compagnie de production vidéo professionnelle. Frédéric Auger a livré un inspirant témoignage sur les 20 ans de Taktika. Jean-Thomas Cloutier, surnommé JT, a carrément fabriqué une chanson rap avec les «étudiants» sur place. Carlos Munoz, propriétaire de Joyrides Records et de HHQC.com, est venu propager ses connaissances sur le monde des affaires et plus spécifiquement sur celui du marché hip-hop québécois.

Nous y sommes allés.

Voici ce que vous avez manqué.