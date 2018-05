2e Sommet jeunesse sur les changements climatiques

Ce deuxième sommet s’est déroulé les 4 et 5 mai derniers à l’Hôtel Universel de Québec. Organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back, l’événement a réuni près de 115 jeunes, provenant de 15 régions du Québec et d’une cinquantaine d’écoles. Ils ont pu rencontrer des personnalités engagées, telles que Jérôme Dupras, professeur, chercheur et bassiste des Cowboys Fringants, Marianne Falardeau, chercheure, Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que Renaud Philippe, photojournaliste, et Guillaume Demers, illustrateur. Au terme du Sommet, les jeunes ont choisi les actions sur lesquelles ils souhaitaient se concentrer pour la prochaine année : bannir le plastique à usage unique et réduire sa consommation de viande, notamment.

20 nouveaux jeunes ministres ont été élus, représentant 14 régions différentes. Ils siégeront au Conseil national des jeunes ministres de l’Environnement pour la prochaine année. Leur mission consistera à faire de la sensibilisation auprès d’autres jeunes de leur région sur les enjeux des changements climatiques.